Матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Участники матчей 24-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги почтут минутой молчания память жертв трагедии в Кемерове, говорится в заявлении РФПЛ.

"Российская футбольная премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь", - говорится в сообщении.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек. За медицинской помощью обратились более 40 пострадавших.

По данным СКР, после получения сигнала о пожаре сотрудник частного охранного предприятия отключил систему оповещения в ТЦ.