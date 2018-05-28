Средняя посещаемость матчей РФПЛ в сезоне-2017/18 составила почти 14 тыс. человек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин отметил рост числа зрителей на трибунах.

"Прирост посещаемости свидетельствует о том, какую роль играет новая инфраструктура. На 22,4 % по сравнению с предыдущим годом выросла посещаемость. 13 971 человек - среднее количество зрителей на стадионах, это рекорд РФПЛ", - сообщил Прядкин на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Он также отметил улучшение ситуации с безопасностью на матчах РФПЛ.

"По сравнению с предыдущим сезоном улучшились показатели безопасности. Мы отмечаем отсутствие полиции и Росгвардии внутри чаши стадиона, хорошо работают ЧОП, службы безопасности клубов, мы отмечали хорошие контакты с полицией и Росгвардией, их представители дежурят только около стадиона. На 47% снизилось количество пиротехники на матчах. Материальный ущерб стадионам почти в два раза снизился по сравнению с прошлым сезоном", - рассказал Прядкин.

Чемпионом России по футболу в сезоне-2017/18 стал московский "Локомотив", серебряным и бронзовым призерами - столичные ЦСКА и "Спартак" соответственно.