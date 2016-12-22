Главные новости
В РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииМинистр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
В России Убийство российского посла в Анкаре

Путин почтил память убитого в Анкаре российского посла

Есть обновление от 16:12

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приехал почтить память убитого 19 декабря террористом в Анкаре российского посла в Турции Андрея Карлова. Церемония прощания с российским дипломатом проходит в четверг в здании МИД РФ на Смоленской площади.

Как передает корреспондент "Интерфакса", имя Карлова в четверг утром было выбито на мемориальной доске, установленной в главном вестибюле министерства в память о дипломатах, погибших при исполнении служебного долга.

На четверг у президента ранее была запланирована ежегодная пресс-конференция с участием 1,5 тысяч журналистов. Но глава государства решил перенести ее на пятницу, чтобы лично принять участие в траурных мероприятиях.

Накануне Путин подписал указ о присвоении Карлову посмертно звания Героя Российской Федерации "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ".

Реакция Кремля на убийство

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новость о гибели посла была "эмоционально тяжелой" для президента. В ночь после теракта он собрал для доклада главу МИД и руководителей спецслужб. Глава государства назвал убийство Карлова "провокацией, направленной на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии". Путин пообещал, что ответом на это преступление станет "усиление борьбы с террором, и бандиты это на себе почувствуют".

Путин охарактеризовал Карлова как блестящего дипломата и высоко отозвался о его личных качествах. "Он был очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал", - вспоминал президент.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента заявил, что убийство Карлова стало "ударом в спину для турецких властей, ударом по престижу страны". "То, что случилось, также направлено и против турецкого государства. Потому что наши турецкие партнеры меньше кого бы то ни было могли бы быть заинтересованы в таком развитии событий", - заявил он накануне в интервью телеканалу "Мир".

Убийство российского посла

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло в минувший понедельник в Анкаре во время открытия фотовыставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия местью за действия России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Как сообщили арабские СМИ, ответственность за убийство взяла на себя коалиция сирийских боевиков "Джейш аль-Фатх", объединяющая группировки, которые вели боевые действия в Алеппо против сирийских правительственных войск. В частности, в коалицию входят террористическая группировка "Фронт ан-Нусра" и экстремисты из группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещены в РФ).

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава турецкого МИД расценили убийство российского посла как "низменный поступок" и выразили уверенность, что он не повлияет на двухсторонние отношения России и Турции. Анкара пообещала, что с турецкой стороны будет оказана вся необходимая поддержка в расследовании. Российские следователи уже находятся в Турции и проводят следственные процедуры.

В память о российском дипломате власти Турции решили переименовать улицу в Анкаре, на которой находится российская дипмиссия, и назвать его именем Центр современного искусства в Анкаре, где произошло убийство.

Прощание с Андреем Карловым

8 фотографий
Теги: Владимир Путин, Андрей Карлов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Фотогалерея

Убийство посла России в Турции

В России
Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения
Прокурор в ходе прений просил приговорить ее к пяти годам лишения свободыПодробнее
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам
Об этом заявил вице-премьер Александр ХлопонинПодробнее
Гендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налоговГендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налогов
В рамках расследования уголовного дела у сотрудников ювелирной компании проводят обыскиПодробнее
Министр обороны объявил о ликвидации СпецстрояМинистр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
Вопросы к ведомству возникли из-за претензий к срокам исполнения работ и финансовой дисциплинеПодробнее
Шойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в СирииШойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в Сирии
Российские военные в Сирии совершили около 19 тыс. вылетов и нанесли 71 тыс. ударов по террористамПодробнее
Суд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницуСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Но решил снизить ей тюремный срок на месяцПодробнее
Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"
По последним данным, в результате алкогольного отравления в Иркутской области скончались 72 человекаПодробнее
Уходящий год запомнился россиянам ростом цен и избранием ТрампаУходящий год запомнился россиянам ростом цен и избранием Трампа
В числе главных событий года участники опроса также назвали Олимпиаду в Рио и допинговый скандалПодробнее
Минэкономики не поддержало идею об акцизе на спирт для косметической продукцииМинэкономики не поддержало идею об акцизе на спирт для косметической продукции
Ранее замминистра финансов пояснял необходимость установления такого акциза недостаточностью контроля над оборотом спиртаПодробнее
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 71Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 71
Почти все они употребляли "Боярышник", в котором содержался метанол, родственники еще одной погибшей заявили, что она пила контрафактную водкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Андреем Карловым7 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииМинистр обороны объявил о ликвидации СпецстрояВ РоссииСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Итоги 2016 года: Таможня и казна
Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха
В НАТО объяснили усиление военного присутствия на востоке
Джоан Роулинг напишет еще два романа
США в 2016 году отказали в визе почти 10% заявителей из России
Защита Карауловой обжаловала приговор за попытку присоединиться к ИГ
ФАС рассмотрит дело по подозрению Apple в злоупотреблении на рынке ремонта iPhone
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи