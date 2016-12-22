Глава СПЧ указал на совмещение Каретниковой работы в ФСИН с членством в ОС при ФСИН

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов просит Федеральную службу исполнения наказаний проверить, как правозащитница Анна Каретникова может совмещать работу в ФСИН и членство в общественном совете при службе.

"Прошу проверить информацию о том, что член общественного совета при ФСИН является сотрудником ФСИН. Этот вопрос надо срочно решить, по одной простой причине: это противоречит закону", - сказал Федотов, обращаясь к сотруднику ФСИН на заседании СПЧ.

Он отметил, что речь идет о правозащитнице Анне Каретниковой, присутствовавшей накануне на заседании Общественного совета при ФСИН в качестве члена.

Член совета правозащитного центра общества "Мемориал" Каретникова была членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы, однако не вошла в состав ОНК четвертого созыва, так как закон ограничивает полномочия членов тремя сроками.

3 ноября замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Каретникова приняла предложение стать советником директора Службы по правам человека. На сайте ФСИН России Анна Каретникова указана в составе членов Общественного совета.