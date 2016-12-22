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Двое высокопоставленных курганских полицейских осуждены за взятки

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Курганский городской суд в четверг вынес приговор заместителю начальника регионального УМВД Андрею Алешкину и начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Максиму Шевелеву по делу о взяточничестве, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Алешкин осужден за взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159.2 УК РФ) на 10 лет колонии строгого режима, также он оштрафован на 6,4 млн рублей, его лишили звания полковника внутренней службы.

Шевелев признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ и приговорен к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 6,4 млн рублей и лишением звания подполковника полиции.

Как сообщалось, по данным следствия, Алешкин, Шевелев и начальник тыла УМВД Сергей Мазко с 2012 по 2014 годы получали взятки от руководителей коммерческих структур, имеющих договорные отношения с УМВД России по Курганской области и подведомственными организациями.

За взятки обвиняемые обещали содействовать коммерсантам в их деятельности. Согласно разработанному механизму, взятки передавались только наличными и только через непосвященных в ситуацию посредников.

Алешкин и Шевелев вину не признали, от дачи показаний отказались и затягивали сроки ознакомления с материалами уголовного дела. В этой связи следствие обратилось в суд с ходатайством об ограничении обвиняемых и их защитников в сроках ознакомления. Суд данное ходатайство удовлетворил.

Мазко в июне текущего года признан виновным в получении взяток, ему назначено наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима. В ходе следствия Мазко заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Он не только признал свою вину и изобличил своих соучастников, но и сообщил о новом, ранее неизвестном правоохранительным органам преступлении, связанным со взяточничеством со стороны руководства УМВД России по Курганской области.

Исполняя условия досудебного соглашения, Мазко выступил свидетелем и по другим уголовным делам, возбужденным в отношении бывших руководителей УМВД России по Курганской области.

Теги: Курган
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