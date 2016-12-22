Гендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налогов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Московские следователи проводят обыски у сотрудников ювелирной компании "Адамас" в рамках уголовного дела против гендиректора "Столичного ювелирного завода", которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СКР.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Столичный ювелирный завод" по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Имени подозреваемого в ведомстве не называют.

По версии следствия, в 2012-2014 годы подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников завода, входящего в группу сети ювелирных магазинов компании "Адамас", "создав фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками, обеспечил получение драгоценных металлов через банк без уплаты налога на добавленную стоимость".

Кроме этого, по данным СКР, бизнесмены приобретали ювелирные изделия у фиктивных организаций.

"В результате в бюджетную систему РФ не поступило более 5 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в рамках дела в четверг проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование.