Члены банды "Североморских боксеров" предстанут перед судом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Мурманский областной суд в среду были переданы материалы уголовного дела в отношении членов ОПГ "Североморские боксеры", сообщили журналистам на пресс-конференции в региональном УМВД в четверг.

По версии следствия, ранее судимый за незаконный оборот оружия 37-летний житель главной базы Северного флота - Североморска в 2012 году создал организованную преступную группу из местных спортсменов. Часть из них ранее привлекалась к уголовной ответственности, имеет непогашенные судимости. "Североморские боксеры" специализировались на наркосбыте на территории флотской базы и Мурманска, пресекали любые возможности раскрытия своей деятельности, нападая на свидетелей.

"Выручка от незаконного сбыта 3-метилфентанила и амфетамина составила более 1 млн рублей", - отметил замначальника отдела следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области Владимир Бударин.

Как установило следствие, в структуре "Североморских боксеров" действовала еще одна ОПГ, созданная в 2014 году. Члены преступной группы занимались вымогательством у местных предпринимателей, требовали включить руководителя ОПГ в состав учредителей компаний.

Бударин отметил, что при задержании "боксеров" в октябре 2014 года следствие изъяло у них имущество на общую сумму 12 млн рублей.

"Все они жили не по средствам, при задержании были изъяты наличные денежные средства, ювелирные украшения, дорогостоящие украшения на общую сумму 12 млн рублей", - сказал он.

Всего перед судом предстанут шесть "боксеров": четверо из которых находятся под арестом, двое - под домашним арестом и залогом в 1 млн рублей соответственно. Еще трое заключили досудебное соглашение и согласились сотрудничать со следствием. Расследование в их отношении выделено в отдельное производство, отметил начальник отдела прокуратуры Мурманской области Максим Давыдов.

Членам ОПГ инкриминируется часть 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенный организованной группой), часть 4 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с причинением вреда здоровью, совершенное организованной группой с применением насилия), пункты "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой).

Как сообщалось, в октябре 2014 года полиция предъявила обвинение руководителю ОПГ "Североморские боксеры".