Главные новости
В РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииМинистр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
В России

Члены банды "Североморских боксеров" предстанут перед судом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Мурманский областной суд в среду были переданы материалы уголовного дела в отношении членов ОПГ "Североморские боксеры", сообщили журналистам на пресс-конференции в региональном УМВД в четверг.

По версии следствия, ранее судимый за незаконный оборот оружия 37-летний житель главной базы Северного флота - Североморска в 2012 году создал организованную преступную группу из местных спортсменов. Часть из них ранее привлекалась к уголовной ответственности, имеет непогашенные судимости. "Североморские боксеры" специализировались на наркосбыте на территории флотской базы и Мурманска, пресекали любые возможности раскрытия своей деятельности, нападая на свидетелей.

"Выручка от незаконного сбыта 3-метилфентанила и амфетамина составила более 1 млн рублей", - отметил замначальника отдела следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области Владимир Бударин.

Как установило следствие, в структуре "Североморских боксеров" действовала еще одна ОПГ, созданная в 2014 году. Члены преступной группы занимались вымогательством у местных предпринимателей, требовали включить руководителя ОПГ в состав учредителей компаний.

Бударин отметил, что при задержании "боксеров" в октябре 2014 года следствие изъяло у них имущество на общую сумму 12 млн рублей.

"Все они жили не по средствам, при задержании были изъяты наличные денежные средства, ювелирные украшения, дорогостоящие украшения на общую сумму 12 млн рублей", - сказал он.

Всего перед судом предстанут шесть "боксеров": четверо из которых находятся под арестом, двое - под домашним арестом и залогом в 1 млн рублей соответственно. Еще трое заключили досудебное соглашение и согласились сотрудничать со следствием. Расследование в их отношении выделено в отдельное производство, отметил начальник отдела прокуратуры Мурманской области Максим Давыдов.

Членам ОПГ инкриминируется часть 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенный организованной группой), часть 4 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с причинением вреда здоровью, совершенное организованной группой с применением насилия), пункты "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой).

Как сообщалось, в октябре 2014 года полиция предъявила обвинение руководителю ОПГ "Североморские боксеры".

Теги: Мурманск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения
Прокурор в ходе прений просил приговорить ее к пяти годам лишения свободыПодробнее
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам
Об этом заявил вице-премьер Александр ХлопонинПодробнее
Гендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налоговГендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налогов
В рамках расследования уголовного дела у сотрудников ювелирной компании проводят обыскиПодробнее
Министр обороны объявил о ликвидации СпецстрояМинистр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
Вопросы к ведомству возникли из-за претензий к срокам исполнения работ и финансовой дисциплинеПодробнее
Шойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в СирииШойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в Сирии
Российские военные в Сирии совершили около 19 тыс. вылетов и нанесли 71 тыс. ударов по террористамПодробнее
Суд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницуСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Но решил снизить ей тюремный срок на месяцПодробнее
Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"
По последним данным, в результате алкогольного отравления в Иркутской области скончались 72 человекаПодробнее
Уходящий год запомнился россиянам ростом цен и избранием ТрампаУходящий год запомнился россиянам ростом цен и избранием Трампа
В числе главных событий года участники опроса также назвали Олимпиаду в Рио и допинговый скандалПодробнее
Минэкономики не поддержало идею об акцизе на спирт для косметической продукцииМинэкономики не поддержало идею об акцизе на спирт для косметической продукции
Ранее замминистра финансов пояснял необходимость установления такого акциза недостаточностью контроля над оборотом спиртаПодробнее
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 71Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 71
Почти все они употребляли "Боярышник", в котором содержался метанол, родственники еще одной погибшей заявили, что она пила контрафактную водкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Андреем Карловым7 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииМинистр обороны объявил о ликвидации СпецстрояВ РоссииСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Итоги 2016 года: Таможня и казна
Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха
В НАТО объяснили усиление военного присутствия на востоке
Джоан Роулинг напишет еще два романа
США в 2016 году отказали в визе почти 10% заявителей из России
Защита Карауловой обжаловала приговор за попытку присоединиться к ИГ
ФАС рассмотрит дело по подозрению Apple в злоупотреблении на рынке ремонта iPhone
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи