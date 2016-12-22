Главные новости
СпортСоюз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в ТюмениВ РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения
В России

Убивший священника уроженец Узбекистана приговорен к 15 годам колонии строгого режима

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Воронежский областной суд вынес приговор уроженцу Узбекистана по обвинению в убийстве священника в Бутурлиновском районе, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствием установлено, что мужчина в конце октября 2015 года приехал к 51-летнему священнику в село Пузево, чтобы договориться о проведении ремонтных работ в храме. Ночью гость зарезал ножом хозяина дома, забрал из сейфа деньги, мобильный телефон и ключи от автомобиля.

Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле священника, однако попал в ДТП. Приехавшим сотрудникам ДПС он рассказал, что убил человека.

Уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины было возбуждено по статье 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших) и по статье 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей и возместить материальный вред в размере 116 тыс. рублей.

Теги: Воронеж
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения
Прокурор в ходе прений просил приговорить ее к пяти годам лишения свободыПодробнее
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам
Об этом заявил вице-премьер Александр ХлопонинПодробнее
Гендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налоговГендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налогов
В рамках расследования уголовного дела у сотрудников ювелирной компании проводят обыскиПодробнее
Министр обороны объявил о ликвидации СпецстрояМинистр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
Вопросы к ведомству возникли из-за претензий к срокам исполнения работ и финансовой дисциплинеПодробнее
Шойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в СирииШойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в Сирии
Российские военные в Сирии совершили около 19 тыс. вылетов и нанесли 71 тыс. ударов по террористамПодробнее
Суд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницуСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Но решил снизить ей тюремный срок на месяцПодробнее
Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"
По последним данным, в результате алкогольного отравления в Иркутской области скончались 72 человекаПодробнее
Уходящий год запомнился россиянам ростом цен и избранием ТрампаУходящий год запомнился россиянам ростом цен и избранием Трампа
В числе главных событий года участники опроса также назвали Олимпиаду в Рио и допинговый скандалПодробнее
Минэкономики не поддержало идею об акцизе на спирт для косметической продукцииМинэкономики не поддержало идею об акцизе на спирт для косметической продукции
Ранее замминистра финансов пояснял необходимость установления такого акциза недостаточностью контроля над оборотом спиртаПодробнее
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 71Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 71
Почти все они употребляли "Боярышник", в котором содержался метанол, родственники еще одной погибшей заявили, что она пила контрафактную водкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 декабря6 фото
22 декабря
Фотохроника 22 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСоюз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в ТюмениВ РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
ISU решил перенести этап Кубка мира по конькобежному спорту-2017 из Челябинска
Россия приостановила полеты таджикской Somon Air с 23 декабря
Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени
Бывшего французского премьера Вальса обсыпали мукой в Страсбурге
Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США
Турецкие следователи нашли связи между убийцей Карлова и вероятными сторонниками Гюлена
Фотохроника 22 декабря
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи