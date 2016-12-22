Убивший священника уроженец Узбекистана приговорен к 15 годам колонии строгого режима

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Воронежский областной суд вынес приговор уроженцу Узбекистана по обвинению в убийстве священника в Бутурлиновском районе, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствием установлено, что мужчина в конце октября 2015 года приехал к 51-летнему священнику в село Пузево, чтобы договориться о проведении ремонтных работ в храме. Ночью гость зарезал ножом хозяина дома, забрал из сейфа деньги, мобильный телефон и ключи от автомобиля.

Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле священника, однако попал в ДТП. Приехавшим сотрудникам ДПС он рассказал, что убил человека.

Уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины было возбуждено по статье 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших) и по статье 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей и возместить материальный вред в размере 116 тыс. рублей.