Отец Карауловой заявил о вынесении приговора дочери на основе самооговора

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Отец бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), которой назначили 4,5 года лишения свободы за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), считает, что его дочь на предварительном следствии фактически самооговорила себя.

"Сейчас я жалею, что обратился к тем, кто по идее должен защищать. Отдельные люди этого ведомства себя дискредитировали", - сказал Павел Караулов журналистам, касаясь своего обращения в спецслужбы в связи с исчезновением своей дочери.

Он считает недопустимым, что суд принял к сведению признательные показания его дочери, данные на предварительном следствии. "Это был фактически самооговор под воздействием следователей", - сказал отец осуждённой. Он считает, что его дочь - ребёнок, который не отдавал отчёта в своих действиях.

"Ей было 19 лет, фактически она ребёнок и делала то, что ей говорили взрослые. Одуматься ей удалось, когда в дело вступили адвокаты, тогда она начала давать правдивые показания", - сказал он.

В четверг Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Караулову к четырем годам и шести месяцам годам лишения свободы.

Студентка, которой на тот момент было 19 лет, пропала в Москве 27 мая 2015 года после того, как уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян (в том числе Караулова), которые, предположительно, планировали присоединиться к террористической организации "Исламское государство". Караулова вернулась в Москву 11 июня. Впоследствии она сменила имя и фамилию.

Карауловой было предъявлено обвинение в попытке участия в террористической организации (часть 1 статьи 30-часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Согласно материалам дела, в ходе допроса студентка признала свою вину. Между тем, во время дачи показаний в военном суде, Караулова заявила, что дала признательные показания по указке следователя Сергея Агузарова, который в ходе нескольких бесед без адвоката настаивал на том, что это поможет получить более мягкое наказание.

Караулова и ее защита категорически отрицает ее стремление примкнуть к террористам и объясняет прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за своего возлюбленного.

В пресс-службе МГУ 18 ноября текущего года сообщили, что А.Иванова (В.Караулова) отчислена с философского факультета МГУ по собственному желанию. В конце ноября девушке исполнился 21 год.