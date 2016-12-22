Именами погибших в Сирии военных назвали улицы в Краснодаре

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Краснодара в четверг приняли решение назвать улицы в строящемся микрорайоне в честь Героев России, погибших при исполнении воинского и служебного долга, в частности Олега Пешкова, Александра Прохоренко, Магомеда Нурбагандова.

"Городская дума поддержала предложения одного из застройщиков увековечить имена Героев России, погибших при исполнении воинского и служебного долга, в названиях улиц в строящемся микрорайоне в Прикубанском внутригородском округе", - сообщили агентству "Интерфакс" в аппарате городской думы.

Согласно принятому постановлению, на карте Краснодара появились улицы им. Героя Прохоренко, им. Героя Пешкова, им. Героя Нурбагандова, им. Героя Хабибуллина, им. Героя Палатиди, им. Героя Едаменко, им. Героя Дангиреева, им. Героя Ростовского.

Другим решением депутаты утвердили название четырех новых улиц в Прикубанском округе - это улицы им. Героя Анощенкова, им. Героя Орлова, им. Героя Богданченко.