В Росгвардии опровергли причастность к тендеру на съемку рекламного ролика

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия не имеет отношения к размещенному на портале Госзакупок тендеру ФГУП "Охрана" на проведение рекламной кампании. Об этом сообщили "Интерфаксу" во временном информационном центре федеральной службы войск Нацгвардии РФ.

"Бюджетные средства Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на проведение рекламной кампании не используются. Источником финансирования являются собственные средства ФГУП "Охрана", - сообщили в службе.

Как уточняют в Нацгвардии, ФГУП "Охрана" является коммерческим предприятием и не входит в штатную численность войск национальной гвардии.

"При этом предприятие является подведомственным Росгвардии в части касающейся организационно-методического обеспечения деятельности, которое осуществляет Главное управление вневедомственной охраны Росгвардии", - отметили в службе.

Ранее на портале госзакупок от лица ФГУП "Охрана" был размещен тендер на проведение рекламной кампании. Согласно документации, должны быть созданы два 150-секундных рекламных ролика, которые предполагается показать по телевидению 120 раз. Стоимость работ во ФГУП "Охрана" оценили в 13,3 млн руб.