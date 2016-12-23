Очередной подрядчик космодрома Восточный пойдет под суд за задержку зарплаты около 200 сотрудникам

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель московской фирмы "Экономические программы" Виталий Гинзбург пойдет под суд в Амурской области за задержку зарплаты в размере более 16 млн рублей сотрудникам, задействованным на подрядных работах на космодроме Восточный, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

При этом отмечается, что сам обвиняемый, который не выплатил зарплату около 200 сотрудникам, не отказывал себе в дорогих вещах - в ходе следствия был наложен арест на принадлежавший Гинзбургу автомобиль Maserati.

"По версии следствия, Виталий Гинзбург не выплатил заработную плату за январь и февраль 2016 года около 200 работникам ООО "Экономические программы" на общую сумму более 16,5 млн рублей. При этом, как полагает следствие, у организации имелись необходимые для своевременной выплаты заработной платы работникам денежные средства, однако они были направлены на иные цели", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела осложнялось тем, что организация имеет юридический адрес в Москве и вся документация о финансовой и хозяйственной деятельности располагалась по месту регистрации организации, а потерпевшие не являются жителями Амурской области и прибывали на работу из других регионов России.

"После возбуждения уголовного дела все потерпевшие разъехались в другие регионы для продолжения работы в других организациях. Для допросов и производства необходимых следственных действий с потерпевшими осуществлялось тесное взаимодействие с коллегами из соответствующих региональных подразделений СКР", - отмечает следственное управление.

В результате принятых следственными органами мер на стадии расследования обвиняемый погасил всю задолженность перед работниками. Следствием обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации) направлено в суд.