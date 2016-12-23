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Факты отравления людей водкой в Иркутске не подтвердились

Есть обновление от 07:18

Настоящими причинами смерти стали отравление "Боярышником" и сердечный приступ

Факты отравления людей водкой в Иркутске не подтвердились
Медсанчасть, где содержатся отравившиеся "Боярышником"
Фото: ТАСС, Кирилл Шипицин

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Экспертиза опровергла факты отравления людей в Иркутске различными марками водки, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина, вчера якобы умерший от употребления водки, скончался от сердечного приступа. Это показало судебное вскрытие. Сообщалось, также, что от употребления водки умерла жительница Иркутска. Но эксперты выяснили, что сын купил для нее "Боярышник", который она развела с водкой", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что эксперты не нашли какой-либо водки с ядом.

В четверг в Иркутске был зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактной водкой марки "Белая береза".

Именно такой марки была обнаружена вместе с "Боярышником" в подпольном цехе в Иркутске, где также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией, в которой был обнаружен метиловый спирт.

По данным ГУ МВД по региону, в Иркутске также обнаружена водка "Царская охота", "Белая береза", "Финское серебро", "Пшеничная" с признаками поддельной.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, а во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 11 человек. Это предприниматели и сотрудники торговых точек.

По последним данным, от отравления пострадали 122 человек, из них к настоящему времени скончались 74. В медучреждениях погиб 43, и 31 погибший был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства.

Теги: Иркутск, водка, Боярышник
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