Главные новости
В РоссииСреди задержанных в Иркутске после отравлений алкоголем оказались лишь продавцыЭкономика"Мегафон" купит у структур Алишера Усманова 63,8% акций Mail.ruВ РоссииВодитель получил 15 суток за гонки по зданию аэропорта в Казани
В России

Большинство россиян проявило оптимизм относительно 2017 года

В следующем году они ждут коррупционных скандалов и громких отставок министров

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Более половины россиян (53%) надеются, что новый год будет для них лучше, чем уходящий 2016 год, пессимистично настроены лишь 4% респондентов, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Почти каждый пятый (18%) сомневается, что наступающий год будет отличаться от предыдущего, показал опрос, проведенный 9-12 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

По данным социологов, большинство россиян, как и прежде, ожидают громких коррупционных скандалов и отставок министров в новом году (60% сейчас и 53% год назад). В возможность отставки правительства верят 16%, госпереворота - 9%.

Снизилась доля тех, кто ожидает в будущем году массовых волнений и протестов населения (21% против 31% в 2016 году), столкновений на национальной почве (17% против 30%), крупных техногенных катастроф (27% против 37%).

Каждый четвертый не исключает в следующем году массовых эпидемий (26%), каждый пятый - обострения ситуации на Северном Кавказе (22%), вооруженного конфликта с какой-то из соседних стран (21%), каждый десятый - войны с США/НАТО (10%).

Теги: Левада-Центр
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Водитель получил 15 суток за гонки по зданию аэропорта в КазаниВодитель получил 15 суток за гонки по зданию аэропорта в Казани
Мужчина, находившийся под действием наркотиков, разгромил имущество аэропорта на 6 млн рублейПодробнее
Среди задержанных в Иркутске после отравлений алкоголем оказались лишь продавцыСреди задержанных в Иркутске после отравлений алкоголем оказались лишь продавцы
В основном это ранее не судимые женщины с детьмиПодробнее
Барду Новикову предъявили обвинение в хищении средств дольщиков в ЕкатеринбургеБарду Новикову предъявили обвинение в хищении средств дольщиков в Екатеринбурге
По версии следствия, Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области перевели деньги пайщиков себе на счета и остановили строительствоПодробнее
Факты отравления людей водкой в Иркутске не подтвердилисьФакты отравления людей водкой в Иркутске не подтвердились
Настоящими причинами смерти стали отравление "Боярышником" и сердечный приступПодробнее
Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения
Прокурор в ходе прений просил приговорить ее к пяти годам лишения свободыПодробнее
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам
Об этом заявил вице-премьер Александр ХлопонинПодробнее
Гендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налоговГендиректора завода "Адамаса" заподозрили в уклонении от уплаты 5 млрд руб. налогов
В рамках расследования уголовного дела у сотрудников ювелирной компании проводят обыскиПодробнее
Министр обороны объявил о ликвидации СпецстрояМинистр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
Вопросы к ведомству возникли из-за претензий к срокам исполнения работ и финансовой дисциплинеПодробнее
Шойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в СирииШойгу отчитался об уничтожении 35 тыс. боевиков в Сирии
Российские военные в Сирии совершили около 19 тыс. вылетов и нанесли 71 тыс. ударов по террористамПодробнее
Суд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницуСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
Но решил снизить ей тюремный срок на месяцПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 декабря6 фото
22 декабря
Фотохроника 22 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСреди задержанных в Иркутске после отравлений алкоголем оказались лишь продавцыЭкономика"Мегафон" купит у структур Алишера Усманова 63,8% акций Mail.ruВ РоссииВодитель получил 15 суток за гонки по зданию аэропорта в КазаниВ миреИГ распространило видео сожжения двух захваченных турецких солдат
В Турции задержали вице-спикера парламента от прокурдской партии
Fitch отзовет все рейтинги по национальной шкале в РФ
"Уральские авиалинии" продолжили полеты в Таджикистан по расписанию
РФ не вступала в контакты с командой Трампа по урегулированию в Сирии
СМИ узнали об отказе Джону Болтону в должности госсекретаря США из-за его усов
Коломойский назвал Приватбанк жертвой произвола Нацбанка Украины
Эксперты назвали метанол причиной смертей употреблявших "Боярышник"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи