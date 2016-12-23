Эксперты назвали метанол причиной смертей употреблявших "Боярышник"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Судебно-медицинские экспертизы показали, что жертвы употребления "Боярышника" в Иркутске умерли из-за содержащегося в этой жидкости метилового спирта, сообщает Минздрав региона.

"В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается", - говорится в сообщении.

По результатам исследований, у 52 из 55 госпитализированных пациентов причиной отравления также стал метанол, у оставшихся трех - этиловый спирт. Исследование биологических данных 90 человек, госпитализированных в лечебно-профилактические учреждения Иркутска с 18 по 23 декабря, продолжается.

Как сообщалось, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По данным Минздрава Иркутской области, к настоящему времени от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибло более 70 человек, более 30 остаются в больницах города.