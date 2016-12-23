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Челябинск не понес финансовых потерь из-за отмены Кубка мира по конькобежному спорту

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Челябинская область, которая начала подготовку к проведению финала Кубка мира по конькобежному спорту, не понесла крупных финансовых потерь из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) об его отмене.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов сообщил "Интерфаксу", что бюджет на проведение соревнований был заложен, но траты еще не начинались. "Мы спокойно отнеслись к такому решению. Никаких потерь не было", - сказал он.

В свою очередь президент областной федерации конькобежного спорта Андрей Вахутин сообщил, что федерация готовилась к международным соревнованиям восемь месяцев. "Была проделана большая работа, мы разработали логотип, занимались организацией медалей. Продажа билетов планировалась с 15 января, но была предварительная запись на них, по результатам которой на ледовой арене все места были бы раскуплены", - сказал он агентству.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что решение об отмене соревнований не стало неожиданностью для властей. Он пояснил, что регион готов провести этап Кубка мира в Челябинске, если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение.

Как сообщалось, совет ISU решил перенести Кубок мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года, в другую страну. Новое место проведения будет объявлено позднее. Основанием для такого решения стали данные из второй части доклада Макларена.

Теги: Челябинская область, конькобежный спорт
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