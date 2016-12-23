РФ не вступала в контакты с командой Трампа по урегулированию в Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Москва пока не вступает в контакт с командой избранного президента США Дональда Трампа по политическому урегулированию в Сирии, но считает, что отсутствие требования отставки Башара Асада выгодно отличает позицию этой команды от администрации Барака Обамы.

"Нет. Пока таких контактов у нас не было. А с прошлой командой мы продолжаем до сих пор поддерживать активный диалог", - сказал в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, пока неизвестно, кто в США после инаугурации будет заниматься политическим урегулированием в Сирии.

"Единственный момент, который мы сейчас можем отметить, это то, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп никогда не увязывал сирийский конфликт и перспективу его урегулирования с необходимостью ухода Башара Асада. Поэтому у него, как мы понимаем, поле для маневра более широкое, чем у уходящей администрации Обамы", - добавил замминистра.

На вопрос, продолжает ли кто-то ставить условие в виде отставки Асада, он ответил: "О судьбе Асада никто уже не говорит, за исключением самых радикальных кругов оппозиции. Никто не говорит о том, что мы пойдем на переговоры только тогда, когда Асад уйдет с политической арены".

"Конечно, многое будет зависеть от политических установок новой американской администрации по сирийскому вопросу. Этот вопрос тоже пока до конца не ясен, и конечно, реально говорить о том, что ситуация прояснится уже после того, как приступит к работе новая американская администрация", - отметил он.