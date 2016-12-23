Отправлен под арест четвертый подозреваемый по делу о массовом отравлении в Иркутске

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска в пятницу избрал меру пресечения четвертому из 13 задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель суда Маргарита Джафарова.

"Сегодня суд рассмотрел материалы двух из девяти задержанных, по которым в среду отложил принятие решения о мере пресечения на 72 часа. По обоим принято решение о домашнем аресте", - сказала она.

В среду Ленинский райсуд отложил на 72 часа принятие решения об избрании меры пресечения девяти задержанным и продлил им срок содержания под стражей. В четверг отправил под домашний арест еще двоих задержанных, одному продлил срок задержания на 72 часа и одного отпустил.

Всего по делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников, осуществлявших мелкооптовую и розничную продажу косметического средства для принятия ванн "Боярышник", в состав которого входил метанол.

По данным Минздрава региона, к настоящему времени от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли более 70 человек, более 30 человек еще остаются в больницах города.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.