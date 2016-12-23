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"Уральские авиалинии" продолжили полеты в Таджикистан по расписанию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" (Екатеринбург") продолжает выполнять полеты в Таджикистан согласно расписанию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Таджикистан отменил рейсы в Душанбе, выполнявшиеся "Уральскими авиалиниями" из четырех городов России: из Челябинска, Красноярска, Уфы и Краснодара.

"Официального запрета на выполнение рейсов в Таджикистан авиакомпания до сих пор не получала. Сегодня в первой половине дня были выполнены, например, рейсы из Душанбе в Челябинск и Уфу. Был рейс из Худжанда в Санкт-Петербург, а также был выполнен ночной рейс из Челябинска в Душанбе", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, РФ приостанавливает полеты в страну таджикской авиакомпании Somon Air с 23 декабря из-за отказа авиавластей Таджикистана согласовать рейсы "Ямала" из аэропорта "Жуковский".

В рамках переговоров авиавластей двух стран, которые состоялись 7 ноября 2016 года, таджикская сторона приняла назначения обеих российских компаний на линиях "Жуковский" - Душанбе и "Жуковский" - Худжанд, "о чем была сделана соответствующая запись в итоговом протоколе".

Причиной разногласий является нежелание таджикских авиавластей допускать российскую авиакомпанию "Ямал" к регулярным полетам в республику из аэропорта "Жуковский". В Душанбе считают, что наличие на маршрутах двух российских авиакомпаний (кроме "Ямала" допущены "Уральские авиалинии") нарушает паритет между государствами. При этом в российском Минтрансе утверждают, что "ни единого упоминания о "паритете" в соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет"

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиапарк в настоящее время состоит из 37 самолетов производства Airbus (девятнадцать А320, одиннадцать А321 и семь А319). Базовыми аэропортами для перевозчика являются "Кольцово" и "Домодедово".

Теги: Таджикистан, Уральские авиалинии
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