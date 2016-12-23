Пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

Владимир Путин общается с представителями СМИ в таком формате уже в 12-й раз. Как ожидается, главными темами большой пресс-конференции в этом году будут экономика, социальная сфера и сирийский вопрос.
Что касается коррупционных скандалов, то вбросы в прессу по следственным действиям, как было с Бельяниновым, просто недопустимы.
С Улюкаевым президент отдельно не разговаривал, а для его отстранения было достаточно имеющихся у следствия данных. Но, напоминл Путин, окончательные выводы будет делать суд. Что-то говорить до завершения следствия и вердикта суда попросту вредно.
Вопрос от "Эха Москвы" касается "шоу", в которые превратилась борьба с коррупцией. Например, Бельянинов и Улюкаев. По мнению журналиста, экс-главу ФТС "уничтожили", а на экс-главу Минэкономразвития президент "разозлился". И вдогонку задан вопрос об убийстве Немцова, интересуется ли им Путин.
Президент начал со второй части вопроса и заявил, что, разумеется, интересуется, как и всеми резонансными преступлениями. Он не видит ничего удивительного в том, что служители порядка могут совершить тяжкие преступления. Поэтому следствие будет заниматься всеми фигурантами, включая полицейских и офицеров.
Путин напомнил, что рано или поздно резонансные дела доводятся до конца.
Хотя, например, по делу Маневича (Михаил Маневич - экономист, общественный и политический деятель, убит в 1997 году - ИФ) пока точка не поставлена.
Журналист из Татарстана задает вопрос о проблемных банках и отзывах у них лицензий, судьбе малых предприятий. Может, стоит сделать фонд страхования для юридических лиц? Или может так случиться, что останется несколько крупных банков, а маленькие региональные в России не нужны?
Президент отвечает, что у нас в стране никто не считает, что занимающийся оздоровлением ЦБ РФ действует неправильно. Центробанк защищает интересы граждан и юридических лиц, работает с регионами, в том числе и с Татарстаном. Говоря о необходимости существования небольших банков, Путин отмечает, что они нужны, особенно их региональные сети.
Вопрос о технологическом росте в России. О новом технологическом укладе говорят давно, спрашивает журналист, но в некоторых секторах - информационных технологиях, например, отставание от других стран только усугубляется. Мы отстали навсегда или что-то с этим можно сделать?
Наша экономика, отвечает Путин, как считают некоторый эксперты, не восприимчива к достижениям науки. Но президент думает, что это не так. Проблема заключалась в том, что можно было получать сверхприбыль в энергетических отраслях, из-за чего в технологии бизнес не вкладывался. Но правительством предпринимаются шаги для стимулирования интереса к новым технологиям, и они дают результат. В РФ создан комплексный план развития экономики до 2025 года. Создаются территории опережающего развития, особые экономические зоны. В сфере IT введен льготный режим. И это дает эффект. Ранее экспорт информационных технологий в РФ был почти нулевой, сейчас - на 7 млрд. Некоторые отрасли - конкурентоспособные, хотя пока это точечные результаты.
Президент говорит о тех отраслях, где Россия традиционно является лидером: ядерные мирные технологии, авиация, оборонка, космос. Их лидерство будет отражаться и на гражданских секторах производства. Руки опускать нельзя, резюмирует Путин. Мы должны вписаться в новую технологическую революцию, есть снования полагать, что мы станем лидерами и в производстве информационных технологий.
Владимир Путин продолжает о сельском хозяйстве, которое в этом году радует. Например, урожай зерновых по итогам года превысит 119 млн тонн. Даже в эпоху СССР таких показателей не было даже в 1970-е годы.
А у всего сельского хозяйства в 2016 году ожидается 4% роста.
Следующий вопрос от аграрного медиахолдинга, и он касается субсидий на машиностроение. Считает ли президент ее эффективной, могут ли меры поддержки стать постоянной практикой.
Путин отмечает, что антикризисные меры не могут быть постоянными. Эта отрасль показывает отличные темпы роста, по сути она вытягивает наш ВВП. Но она должна жить на естественном, а не искусственном спросе.
К сожалению, пока тенденции роста слабые, поэтому правительство планирует субсидии сохранить, например, в следующем году будет выделено 216 млрд рублей на все сельское хозяйство.
Президент также отмечает снижение потребительского спроса и инвестиций. Но он находит и другие положительные изменения в экономике: в последние месяцы наблюдается рост реально заработной платы.
В социальной сфере положительная динамика в демографии, несмотря на небольшое падение рождаемости.
Владимир Путин решил снова начать без вступления. Вопрос от журналиста радио "Маяк" о состоянии российской экономики.
В сравнении с 2015 годом, отвечает президент, когда спад ВВП составил 3,7%, в этом году наблюдается улучшение, спад только 0,6%, а за ноябрь даже произошел небольшой рост. Это из-за роста в машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях реальной экономики. Инфляция в этом году будет уверенно меньше 6% - примерно 5,5%, что можно считать рекордно низким параметром. Дефицит бюджета будет 3,7, он немного вырастет, но это нормально. Также радует снижение оттока капитала.
Итак, Владимир Путин и Дмитрий Песков заняли свои места, начинаем.
По последним данным, сегодня на пресс-конференцию собралось 1437 журналистов. После вопросов от кремлевского пула президент обычно сам выбирает представителей прессы для общения, и они пытаются разными способами привлечь его внимание. В ход идут плакаты, мягкие игрушки и яркая одежда.
Рекорд по продолжительности поставило общение с журналистами в 2008 году, которое длилось 4 часа 40 минут. За это время Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов.
В прошлом году году пресс-конференция президента длилась 3 часа 7 минут, в ходе нее он ответил на 44 вопроса. На мероприятие были аккредитованы 1392 представителя СМИ.
Мы же в "Интерфаксе" с нетерпением ждем вопроса от нашего уважаемого корреспондента Вячеслава Терехова, которого называют дуайеном кремлевского пула. Терехов утверждает, что эта пресс-конференция с президентом будет у него юбилейной, сотой по счету. С главами каких государств были остальные, он правда не уточнял.
Итак, очередная пресс-конференция Путина начнется менее чем через полчаса. На днях пресс-секретарь главы государства рассказал, что традиционно основной темой будет внутрироссийская жизнь, но много вопросов будет и по Сирии.