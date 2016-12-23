Пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

12:29

Вопрос от "Эха Москвы" касается "шоу", в которые превратилась борьба с коррупцией. Например, Бельянинов и Улюкаев. По мнению журналиста, экс-главу ФТС "уничтожили", а на экс-главу Минэкономразвития президент "разозлился". И вдогонку задан вопрос об убийстве Немцова, интересуется ли им Путин.

Президент начал со второй части вопроса и заявил, что, разумеется, интересуется, как и всеми резонансными преступлениями. Он не видит ничего удивительного в том, что служители порядка могут совершить тяжкие преступления. Поэтому следствие будет заниматься всеми фигурантами, включая полицейских и офицеров.

Путин напомнил, что рано или поздно резонансные дела доводятся до конца.

Хотя, например, по делу Маневича (Михаил Маневич - экономист, общественный и политический деятель, убит в 1997 году - ИФ) пока точка не поставлена.