Путин начал ежегодную пресс-конференцию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Путин начал традиционную пресс-конференцию. В столичном Центре международной торговли он ответит на вопросы российских и иностранных журналистов.

Это 12-е общение главы государства с представителями СМИ в этом формате - традиционно Путин в ходе таких мероприятий несколько часов разговаривает с журналистами на актуальные темы. В преддверии мероприятия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что главными темами большой пресс-конференции в этом году будут экономика, социальная сфера и сирийский вопрос.

По традиции большая пресс-конференция президента будет транслироваться в прямом эфире ведущих российских телеканалов - "Россия 1", "Россия 24" (ВГТРК), Первого канала, а также в прямом эфире радиостанции "Маяк", радиостанций "Вести ФМ" и "Радио России" (ВГТРК).

Пресс-конференция должна была состояться в четверг, 22 декабря, однако была перенесена на пятницу по решению самого президента: Путин посчитал невозможным проводить мероприятие в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова - в четверг глава государства присутствовал на церемонии прощания с убитым террористом российским дипломатом.