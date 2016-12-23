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Главой делегации России в ПАСЕ станет Петр Толстой

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой возглавит делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы после ее окончательного формирования, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Петр Толстой имеет статус, убеждения и позицию, направленную на отстаивание интересов России", - сказал Володин журналистам в пятницу.

Володин сообщил, что все фракции представили своих кандидатов в состав делегации РФ; свою часть сформировал и Совет Федерации. Однако до конца делегация не сформирована - это, скорее всего, произойдет после того, как из Страсбурга поступит сигнал, что в отношении делегации РФ будут сняты все санкции, установленные Ассамблеей в связи с ситуацией вокруг Украины и Крыма в 2014 году. В первую очередь речь идет о восстановлении права голоса в ПАСЕ.

Ранее делегацию российских парламентариев, как правило, возглавлял руководитель комитета Госдумы по международным делам. Этот пост сейчас занимает Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Володин сообщил, что кандидатура П.Толстого на пост главы делегации РФ в ПАСЕ согласована с руководителями всех думских фракций, председателем Совета Федерации и руководством МИД РФ.

Теги: Петр Толстой, ПАСЕ
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