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Путин назвал достаточными основания для отстранения Улюкаева

Президент отметил, что не общался с Улюкаевым при возбуждении уголовного дела

Путин назвал достаточными основания для отстранения Улюкаева
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было достаточно оперативных материалов по делу Алексея Улюкаева для отстранения его от должности министра экономического развития.

"Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для отстранения его от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в пятницу в Москве.

Он отметил при этом, что не разговаривал с Улюкаевым в процессе возбуждения уголовного дела.

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Президент заявил также, что является противником скоропалительных выводов и заключений по вопросу виновности экс-министра.

"Во что все это выльется в завершении, мы посмотрим по результатам судебного рассмотрения дела в суде. А до этого какие-то выводы делать нецелесообразно и вредно", - подчеркнул Путин.

Он коснулся также другой громкой истории, так называемого "дела Бельянинова" (бывший глава Федеральной таможенной службы - ИФ). "В отношении него не было никакого дела. То, что следственные действия, обыски и нечто подобное были вброшены в средства массовой информации, недопустимо. Они наносят ущерб деловой и личной репутации любого человека", - отметил президент.

Арест министра

Улюкаев был задержан 14 ноября по подозрению в получении взятки наличными в размере $2 млн. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении Улюкаева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Министр, по словам его адвоката Тимофея Гриднева, не признает вину и считает случившееся с ним провокацией. Защитник добавил, что совместно с другими адвокатами Улюкаева принято решение воздеживаться от дачи показаний до тех пор, пока не будет конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

Изначально Улюкаев называл участие "Роснефти" в приватизации "Башнефть" нецелесообразным, так как компания подконтрольна государству через "Роснефтегаз". Однако в начале сентября министр заявил, что юридически "Роснефть" может претендовать на "Башнефть" - закон о приватизации это допускает. В итоге в октябре "Роснефть" приобрела контрольный пакет "Башнефти" за 329,7 млрд рублей - с премией к независимой оценке этого актива.

Алексей Улюкаев в Басманном суде

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Теги: Владимир Путин, Алексей Улюкаев
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