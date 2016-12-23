Путин признал возможным проведение досрочных президентских выборов

Но считает это не целесообразным

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил о возможности провести досрочные президентские выборы в стране.

"Возможно, не не целесообразно", - заявил президент. Так глава государства ответил на вопрос корреспондента газеты The Wall Street Journal о том, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента.

Предваряя ответ, Путин переспросил журналиста: "Какой страны (досрочные выборы президента - ИФ)?" Журналист уточнил - в Российской Федерации.

"Интерфакc" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.