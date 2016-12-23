Более половины россиян выразили сожаление о распаде СССР

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Доля россиян, знающих о подписании Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года, ознаменовавшего распад СССР и создание СНГ, снизилась за десять лет: с 67% до 56%, сообщает ВЦИОМ. Еще 26% россиян "что-то слышали" об этом соглашении. Кроме того, с 7% в 2006 году до 15% выросла доля респондентов, которые узнали об этом документе впервые от социологов.

В целом доля респондентов, выражающих сожаление в связи с прекращением существования СССР, за последние годы не изменилась и составляет 63% (в 2006 году - 65%). Чем старше респонденты, тем более ярко выражено их отношение - 85% людей пенсионного возраст сожалеют о распаде Союза, а среди молодежи таких - 27%.

С годами россияне укрепились во мнении, что Советский Союз можно было сохранить: в 2006 году об этом говорили 47%, а сейчас уже 56%. О том, что распад СССР был неизбежен, сегодня говорят 32% респондентов. Затруднились ответить 12% участников опроса, проведенного 5-6 ноября среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ.

При этом воссоздание единого союза бывших республик СССР большинство россиян считают невозможным (68% сейчас и 69% в 2006 году). Однако идея объединения стран постсоветского пространства в новый союз (с общей границей, общим парламентом и правительством, с единой валютой) находит поддержку у 52% россиян (против высказались 17%).