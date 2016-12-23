Путин объяснил симпатии к нему со стороны республиканцев

Президент отметил, что на Западе есть люди, разделяющие наши представления о традиционных ценностях

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объясняет симпатии к себе со стороны значительной части сторонников Республиканской партии в США схожестью их взглядов на то, как должен быть устроен мир, и в чем заключаются общие интересы России и США.

"То, что значительная часть, скажем, республиканских избирателей поддерживают президента России, я отношу даже не на свой счет. В данном случае я думаю о том, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.

"И это хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в этих наших представлениях о традиционных ценностях", - продолжил он.

Так глава государства прокомментировал слова журналиста о том, что президент США Барак Обама на своей заключительной пресс-конференции заявил, что 37% сторонников Республиканской партии США симпатизируют Путину.

"Интерфакc" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.