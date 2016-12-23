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Закон о детском отдыхе одобрен Советом Федерации

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, а также об охране их жизни и здоровья.

Документ был разработан рядом сенаторов и депутатов после трагедии, произошедшей минувшим летом в Карелии на Сямозере, где утонули дети. Закон уточняет понятие "организации отдыха детей и их оздоровления".

Такими считаются "организации (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) летнего, сезонного или круглогодичного действия, стационарного или нестационарного (палаточного) типа с круглосуточным либо дневным пребыванием, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления".

Кроме того, закон конкретизирует полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их безопасности.

Закон закрепляет полномочия органа государственной власти РФ, уполномоченного правительством РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Так, в частности, к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей относится формирование и ведение реестров организации отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, органы исполнительной власти в регионах отвечают за реализацию госполитики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, а также обеспечение регионального контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Инициатива также предусматривает создание Федерального реестра сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления (порядок формирования и ведения устанавливается правительством РФ).

Устанавливается обязанность туроператоров, турагентов и организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание, в случаях и порядке, определенных законодательством РФ, соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами.

Также закон обязывает эти организации соблюдать требования к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Закон вступит в силу с 1 января 2017 года. Предусматривается переходный период: - до 1 января 2018 года для приведения организациями отдыха детей и их оздоровления своей деятельности в соответствие с требованиями закона; - до 1 июня 2017 года - для организаций, оказывающих услуги по обеспечению отдыха, связанного с видами спорта, туризма, иной деятельностью, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей.

Теги: Совет Федерации
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