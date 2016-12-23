Главные новости
В миреУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуВ РоссииПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ миреВ Милане убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине
В России

Вестибюли шести станций московского метро закроют на выходные

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли шести станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказал собеседник агентства.

Так, с 22:00 пятницы для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции "Тульская", западный вестибюль станции "Кузьминки" и южный вестибюль станции "Нахимовский проспект". С 02:00 субботы закроют северный вестибюль станции "Октябрьское поле", южный вестибюль станции "Сходненская" и южный вестибюль станции "Ясенево". Работа этих вестибюлей возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена в понедельник в 5:30.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская". Кроме того, в связи с проведением мероприятия с 20:00 пятницы до 07:00 субботы для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Кропоткинская" (со стороны последнего вагона из центра).

Собеседник "Интерфакса" напомнил, что до 28 декабря 2016 года прекращено движение поездов на участке между станциями "Парк Победы" и "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии. Для пассажиров закрыты станция "Деловой центр" и переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная", станция "Парк Победы" работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Жители Крыма через несколько дней получат российский газЖители Крыма через несколько дней получат российский газ
"Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской ГТС к газопроводамПодробнее
Президент назвал приговор Оксане Севастиди за госизмену неоправданно жесткимПрезидент назвал приговор Оксане Севастиди за госизмену неоправданно жестким
Путин усомнился, что женщина на самом дела разгласила какую-то гостайнуПодробнее
Путин объяснил симпатии к нему со стороны республиканцевПутин объяснил симпатии к нему со стороны республиканцев
Президент отметил, что на Западе есть люди, разделяющие наши представления о традиционных ценностяхПодробнее
Скворцова не увидела необходимости в продаже настоек по рецептамСкворцова не увидела необходимости в продаже настоек по рецептам
Такие меры ранее анонсировал вице-премьер Александр ХлопонинПодробнее
Путин назвал достаточными основания для отстранения УлюкаеваПутин назвал достаточными основания для отстранения Улюкаева
Президент отметил, что не общался с Улюкаевым при возбуждении уголовного делаПодробнее
Путин признал возможным проведение досрочных президентских выборовПутин признал возможным проведение досрочных президентских выборов
Но считает это не целесообразнымПодробнее
Пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнПресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
Президент на ежегодной пресс-конференции в столичном Центре международной торговли отвечает на вопросы российских и иностранных журналистовПодробнее
Водитель получил 15 суток за гонки по зданию аэропорта в КазаниВодитель получил 15 суток за гонки по зданию аэропорта в Казани
Мужчина, находившийся под действием наркотиков, разгромил имущество аэропорта на 6 млн рублейПодробнее
Среди задержанных в Иркутске после отравлений алкоголем оказались лишь продавцыСреди задержанных в Иркутске после отравлений алкоголем оказались лишь продавцы
В основном это ранее не судимые женщины с детьмиПодробнее
Барду Новикову предъявили обвинение в хищении средств дольщиков в ЕкатеринбургеБарду Новикову предъявили обвинение в хищении средств дольщиков в Екатеринбурге
По версии следствия, Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области перевели деньги пайщиков себе на счета и остановили строительствоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 декабря6 фото
22 декабря
Фотохроника 22 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуВ РоссииПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ миреВ Милане убит подозреваемый в совершении теракта в БерлинеВ миреШойгу объявил об освобождении Алеппо
Жители Крыма через несколько дней получат российский газ
Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени
Президент назвал приговор Оксане Севастиди за госизмену неоправданно жестким
Мальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолета
Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнований
Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ
Число жертв "Боярышника" в Иркутске достигло 75 человек
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи