Вестибюли шести станций московского метро закроют на выходные

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли шести станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказал собеседник агентства.

Так, с 22:00 пятницы для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции "Тульская", западный вестибюль станции "Кузьминки" и южный вестибюль станции "Нахимовский проспект". С 02:00 субботы закроют северный вестибюль станции "Октябрьское поле", южный вестибюль станции "Сходненская" и южный вестибюль станции "Ясенево". Работа этих вестибюлей возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена в понедельник в 5:30.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская". Кроме того, в связи с проведением мероприятия с 20:00 пятницы до 07:00 субботы для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Кропоткинская" (со стороны последнего вагона из центра).

Собеседник "Интерфакса" напомнил, что до 28 декабря 2016 года прекращено движение поездов на участке между станциями "Парк Победы" и "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии. Для пассажиров закрыты станция "Деловой центр" и переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная", станция "Парк Победы" работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.