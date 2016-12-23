Путин призвал не обострять дискуссию вокруг "Ельцин Центра"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался за снижение градуса дискуссии, возникшей вокруг "Ельцин Центра" и интерпретации истории в его экспозиции. Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной конференции, он высказал мнение, что "какие-то вещи там следует более точно подать".

"Я встречался и с Никитой Сергеевичем Михалковым, и с Валентином Юмашевым, и с Татьяной Дьяченко, мы говорили на эту тему. Наверно, есть вопросы, которые требуют дополнительного, внимательного подхода. Связаны они, прежде всего, с подачей информации об истории России - не только за новейшее время, но и истории России в целом", - рассказал В.Путин.

По его словам, "коллеги согласились, что, наверно, есть необходимость какие-то вещи более точно подать".

"Но в целом я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы", - подчеркнул президент РФ.

Ранее режиссер Никита Михалков в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации раскритиковал работу "Ельцин Центра", в котором, по его словам, "ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей", и предложил изменить характер его деятельности.