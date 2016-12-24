Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Это событие на Шивелуче произошло в субботу. Пепловый шлейф протянулся к юго-западу от вулкана, на пути распространения шлейфа расположен поселок Ключи Усть-Камчатского района ", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.
Шивелучу присвоен один из наиболее угрожающих - оранжевый код опасности для авиации. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.
"Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят, - подчеркивают в МЧС. - В районе вулкана зарегистрированных тургрупп нет".
Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.