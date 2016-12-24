Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Это событие на Шивелуче произошло в субботу. Пепловый шлейф протянулся к юго-западу от вулкана, на пути распространения шлейфа расположен поселок Ключи Усть-Камчатского района ", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Шивелучу присвоен один из наиболее угрожающих - оранжевый код опасности для авиации. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

"Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят, - подчеркивают в МЧС. - В районе вулкана зарегистрированных тургрупп нет".