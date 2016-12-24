На Кубани автокран повредил ЛЭП и оставил без света 13 тыс. человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Электроснабжение трех населенных пунктов с населением более 13 тыс. человек нарушено в субботу утром в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс- службе ГУ МЧС РФ по краю.

"В зону отключения попали частично станица Высшестиблиевская, поселки Тамань и Виноградный с населением 13600 человек. Социально-значимых объектов нет", - сказал представитель МЧС.

В свою очередь, в пресс-службе компании "Кубаньэнерго" (ПАО "Россети") сообщили агентству, что причиной аварии стал инцидент с участием тяжелого автокрана. "В результате несогласованных с энергетиками работ стрелой тяжелой автотехники был поврежден провод высоковольтной линии. В результате без электроснабжения осталась часть потребителей", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работают четыре ремонтные бригады. В течение короткого времени часть жилых домов были запитаны по резервной схеме.