Керченская переправа восстановила прерванную туманом работу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Движение паромов через Керченский пролив, который разделяет полуостров Крым и "материковую" Россию, восстановлено после утреннего простоя из-за тумана, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена, осуществляется по фактическим погодным условиям", - сказали в пресс-службе.

Пассажиропоток на переправе, которая наряду с аэропортом "Симферополь" является основной транспортной артерией на полуостров, вырос за 11 месяц этого года на треть - до шести миллионов человек.