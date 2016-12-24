В Минводах грабитель украл из букмекерской конторы сейф

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого в грабеже сейфа из букмекерской конторы в Минеральных Водах (Ставропольский край), сообщает управление Росгвардии по Ставрополью.

"Сигнал тревоги поступил из крупной букмекерской конторы города-курорта утром после открытия организации", - сказали в управлении.

Сотрудники Росгвардии приехали на место происшествия и блокировали офис. Выяснилось, что грабитель, оттолкнув девушку-сотрудницу, прошел в помещение конторы. "Угрожая ей кухонным ножом, подозреваемый похитил металлический сейф с 300 тыс. рублей и скрылся", - говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии обследовали и блокировали возможные пути отхода предполагаемого грабителя. В итоге по "горячим следам" он был задержан вместе с сейфом, а затем передан полицейским для дальнейшего разбирательства.