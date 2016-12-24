В МИД РФ прокомментировали резолюцию Совбеза ООН по палестинским территориям

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В МИД РФ объяснили, почему Россия голосовала за принятие резолюции СБ ООН 23 декабря по палестино-израильскому урегулированию с акцентом на проблему израильских поселений на палестинских территориях.

"Документ по данному вопросу одобрен в СБ ООН впервые за последние 8 лет. Российская Федерация проголосовала "за", исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном в субботу на сайте ведомства.

Как подчеркивается в заявлении, урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами.

"Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного "квартета" международных посредников. Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины", - подчеркнули в МИД.

В МИД РФ напоминают, что в поддержку проекта резолюции, который запрещает Израилю строить поселения на палестинских территориях, высказались 14 членов СБ, США воздержались.