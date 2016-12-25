Двое полицейских ранены неизвестными в Махачкале

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Дагестана разыскивают неизвестных, обстрелявших полицейский патруль в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД по республике. В результате были ранены двое полицейских, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в дагестанской столице в ночь на воскресенье. По предварительным данным, полицейские, несшие службу на трассе Махачкала-Каспийск, попытались проверить документы у людей, ехавших на машине. В ответ по стражам правопорядка был открыт огонь, стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле. В настоящее время их разыскивает полиция.

Полицейские госпитализированы.