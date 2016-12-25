Пожар на электростанции обесточил поселок в Хабаровском крае

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В результате пожара на дизельной электростанции в поселке Нелькан Хабаровского края отключено энергоснабжение, сообщает утром в воскресенье сайт МЧС по региону.

"По предварительной информации общая площадь пожара составила около 400 кв.м. В настоящее время энергоснабжение в поселке отсутствует. В жилых домах печное отопление", - говорится в релизе ведомства.

"В ходе тушения произошло обрушение конструкций крыши. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации общая площадь пожара составила около 400 кв.м", - сообщает МЧС по Хабаровскому краю.

Размер материального ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.