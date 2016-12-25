Восстановлено нарушенное отопление 18 домов в Пятигорске

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты устранили аварию, из-за которой было нарушено теплоснабжение в 18 жилых домах в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает ГУ МЧС по региону.

На 6:55 воскресенья место порыва теплоносителя полностью восстановлено, идет наполнение системы водой, говорится в сообщении.

При этом, теплоснабжение в 15 из 18 жилых домов было восстановлено к 23:30 субботы в течение часа после аварии.

"По состоянию на 23:30 субботы котельная "Подкумский" по улице Зубалова работала по штатной схеме, "Баня №5" - на Набережной была подключена по резервной схеме, без теплоснабжения оставалось 3 дома", отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, в субботу в 22:20 спасателям поступило сообщении об автоматическом отключение двух котельных в Пятигорске.

По данным ГУ МЧС, была приостановлена работа котельной "Баня №5" по улице Набережная, под отключение попали 12 жилых 5-этажных домов и детский сад №4. Также отключение произошло на котельной "Подкумский" по улице Зубалова, под отключение попали 6 домов, детский сад, средняя школа.