Главные новости
В РоссииМинобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154В миреВ США предпочли России Китай в качестве основного конкурентаВ РоссииМинобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154
Важно
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
В России

Восстановлено нарушенное отопление 18 домов в Пятигорске

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты устранили аварию, из-за которой было нарушено теплоснабжение в 18 жилых домах в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает ГУ МЧС по региону.

На 6:55 воскресенья место порыва теплоносителя полностью восстановлено, идет наполнение системы водой, говорится в сообщении.

При этом, теплоснабжение в 15 из 18 жилых домов было восстановлено к 23:30 субботы в течение часа после аварии.

"По состоянию на 23:30 субботы котельная "Подкумский" по улице Зубалова работала по штатной схеме, "Баня №5" - на Набережной была подключена по резервной схеме, без теплоснабжения оставалось 3 дома", отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, в субботу в 22:20 спасателям поступило сообщении об автоматическом отключение двух котельных в Пятигорске.

По данным ГУ МЧС, была приостановлена работа котельной "Баня №5" по улице Набережная, под отключение попали 12 жилых 5-этажных домов и детский сад №4. Также отключение произошло на котельной "Подкумский" по улице Зубалова, под отключение попали 6 домов, детский сад, средняя школа.

Теги: Россия, Пятигорск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
МЧС направило своих водолазов в район крушения Ту-154МЧС направило своих водолазов в район крушения Ту-154
Массовое скопление обломков найдено в 6 км от берега, глубина Черного моря в этом месте ссставляет 80-110 мПодробнее
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
На борту самолета находились 64 артиста Ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих, а также Елизавета ГлинкаПодробнее
Источник сообщил о нахождении в упавшем Ту-154 худрука ансамбля им. АлександроваИсточник сообщил о нахождении в упавшем Ту-154 худрука ансамбля им. Александрова
Дирижер Валерий Халилов вместе со своими музыкантами направлялся на авиабазу "Хмеймим"Подробнее
Минобороны РФ сообщило об обнаружении тела первого погибшего в крушении Ту-154Минобороны РФ сообщило об обнаружении тела первого погибшего в крушении Ту-154
По данным источников, найдено уже несколько тел и документы жертв авиакатастрофыПодробнее
Минобороны России уточнило число находящихся на борту упавшего Ту-154Минобороны России уточнило число находящихся на борту упавшего Ту-154
По данным военного ведомства, это 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажираПодробнее
В Черном море найдены обломки разбившегося самолета Ту-154В Черном море найдены обломки разбившегося самолета Ту-154
Спасатели нашли фрагменты лайнера, но пока не обнаружили плотов с выжившимиПодробнее
Источник исключил шансы найти выживших после крушения Ту-154Источник исключил шансы найти выживших после крушения Ту-154
Самолет Минобороны РФ упал в акватории Черного моряПодробнее
Президенту РФ доложили об исчезновении самолета с радаров в районе СочиПрезиденту РФ доложили об исчезновении самолета с радаров в районе Сочи
Министр обороны проведет совещание по организации поисково-спасательных работПодробнее
Источник сообщил о пропаже самолета ТУ-154 с радаров после вылета из СочиИсточник сообщил о пропаже самолета ТУ-154 с радаров после вылета из Сочи
Самолет Минобороны выполнял маневр над российской акваторией Черного моряПодробнее
В Ростовской области изъяты около 600 литров "Боярышника" и других лосьоновВ Ростовской области изъяты около 600 литров "Боярышника" и других лосьонов
Также полицейские изъяли 229 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкостиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 23 декабря7 фото
23 декабря
Фотохроника 23 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154В миреСеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 годуВ РоссииМинобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154В РоссииИсточник исключил шансы найти выживших после крушения Ту-154
В США предпочли России Китай в качестве основного конкурента
Елизавета Глинка везла медикаменты в Сирию
МЧС направило своих водолазов в район крушения Ту-154
Журналист НТВ опубликовал фото Ту-154 перед вылетом из Сочи
Минобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
Шойгу доложил Путину о ходе поисковых мероприятий на месте крушения Ту-154
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи