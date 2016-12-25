В Кремле не получали сообщений о нахождении Глинки на борту разбившегося Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Информации о нахождении на борту разбившегося Ту-154 "доктора Лизы" - Елизаветы Глинки - пока нет, списки пассажиров уточняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Непонятно. Пока ждем уточненных списков пассажиров", - сказал он журналистам.

Елизавета Глинка - известный благотворитель; одна из сфер ее работы - помощь пострадавшим в военных конфликтах.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов также не обладает информацией о нахождении на борту Глинки.

"У меня пока нет никакой информации, могу сказать только то, что я очень обеспокоен этой трагедией. Гибель людей, которые находились в этом самолете, это страшная трагедия, и я надеюсь, что удастся найти выживших", - сказал Федотов "Интерфаксу".

"Мы можем только молиться, молиться как за живых. За всех, и за наших артистов ансамбля, и за журналистов, и за летчиков, за всех, кто был там", - добавил он.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.