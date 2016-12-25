Шойгу доложил Путину о ходе поисковых мероприятий на месте крушения Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе поисково-спасательных мероприятий на месте крушения самолета Ту-154, сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны России.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ходе поисково-спасательных мероприятий", - сказали в военном ведомстве.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.