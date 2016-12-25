В Махачкале возбудили дело после гибели полицейских в результате обстрела

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на полицейских в Махачкале, где два человека погибли и один получил ранение, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

"По версии следствия, 25 декабря 2016 года примерно в 1:00 мск трое неустановленных лиц на автомобильной дороге Махачкала-Каспийск остановили автомобиль "ВАЗ 21010" под управлением полицейского, в котором находились еще трое сотрудников полиции. Неизвестные открыли стрельбу по полицейским, в результате этого двое полицейских скончались от полученных ранений ил еще один доставлен в обльницу", - сказал Темирбеков.

По его словам, четвертый полицейский не пострадал.

Дело по данному факту возбуждено по трем статьям: ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ.

Ранее со ссылкой на МВД региона сообщалось, что в Махачкале при обстреле неизвестными двое полицейских скончались.