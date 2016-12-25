Власти Сочи разместят родных жертв крушения Ту-154 в санатории

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту Сочи создан оперативный штаб по приему родственников пассажиров разбившегося Ту-154, сообщает администрация города.

"Глава города Анатолий Пахомов провел экстренное заседание комиссии по ЧС. В аэропорту работает штаб, где будут принимать родственников пассажиров. Здесь уже дежурят бригады психолого-психиатрической помощи, обеспечено питание и транспорт", - говорится в сообщении горадминистрации.

Местные власти планируют размещать родственников погибших в санатории "Аврора". На территории санатория подготовлены номера, дежурят бригады экстренной помощи и психологи", - сказали в администрации.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.