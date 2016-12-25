Телеканалы изменили сетку вещания в связи с катастрофой Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Первый канал вносит изменения в сетку вещания в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 Минобороны в Сочи, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь канала Лариса Крымова.

"В связи с авиакатастрофой в Сочи Первый канал вносит изменения в сетку вещания. В эфир не выйдет шоу "Точь в точь", а также проморолики новогодних проектов и новогодние межпрограммные заставки", - сказала она.

По данным пресс-службы, также принято решение снять с эфира финал игры "Что? Где? Когда?", которая должна была выйти в 22:30 в воскресенье.

РЕН ТВ также сообщил об изменениях сетки вещания в связи с крушением Ту-154. "Телеканал РЕН ТВ снимает с эфира все развлекательные программы и их анонсы в связи с произошедшей трагедией и в память о ее жертвах. Сегодня с эфира будет снят выпуск музыкального шоу "Соль", а завтра - юмористические концерты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала.

Там уточнили, что в воскресенье с 9:55 каждый час в эфир телеканала выходят внеплановые экстренные выпуски новостей.

В свою очередь, НТВ также корректирует сетку вещания в связи с авиакатастрофой. "В связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой самолета Минобороны, НТВ принял решение снять с эфира развлекательную программу "Киношоу", - сказали агентству в пресс-службе канала.

Кроме того, в эфир не выйдет новогодний художественный новогодний фильм "Со мною вот что происходит", который был заявлен к показу в воскресенье на 21:00

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.