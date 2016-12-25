Президент РФ отменил участие в световом шоу в Петербурге в связи с трауром

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Участие президента России Владимира Путина в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря будет отменено в связи с трауром, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Некоторые протокольные мероприятия могут быть отменены (в связи с трауром). Планировалось участие (президента) в световом шоу, которое организовано для горожан. Участие в нем будет отменено", - сказал он журналистам.

26 декабря должно состояться музыкальное световое представление на Дворцовой площади.

Ранее Путин сообщил журналистам, что понедельник в РФ будет объявлен общенациональный траур в связи с гибелью 92 человек в катастрофе самолета Ту-154 под Сочи.

В крушении лайнера в акватории Черного моря погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.