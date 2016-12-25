Первые родственники погибших в катастрофе Ту-154 прибыли в Сочи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 начали прибывать в Сочи, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах региона.

"Первые родственники погибших в катастрофе прибыли в Сочи, с ними сейчас работают психологи в специально организованной зоне", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в аэропорту дежурят бригады психолого-психиатрической помощи. В городе создан оперативный штаб по приему и размещению родственников пассажиров потерпевшего крушение Ту-154. Размещать прибывающих родственников будут в санатории "Аврора", здесь подготовлены номера и дежурят бригады экстренной медицинской помощи и психологи.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Понедельник 26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.