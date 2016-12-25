Москвичи принесли цветы к "Останкино" в память о погибших в авиакатастрофе журналистах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Люди несут цветы и мягкие игрушки к телецентру "Останкино" в Москве, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе Ту-154 журналистов трех телевизионных каналов, сообщила корреспондент "России-24" (ВГТРК) в эфире телеканала.

"Люди приезжают, возлагают цветы, минута молчания - и уходят. На траурном столике есть фотографии всех девяти журналистов российских каналов. Также у "Останкино" повесили черный траурный флаг", - сказала она.

В авиакатастрофе Ту-154 погибли 92 человека: 84 пассажира (среди них артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов трех телеканалов) и восемь членов экипажа.

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова сказала "Интерфаксу", что в списках пассажиров лайнера были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Пресс-секретарь телеканала "Звезда" Анатолий Тихонов, сообщил, что на борту самолета находились корреспондент канала Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова сообщила, что на борту самолета находилась съемочная группа телеканала НТВ в составе корреспондента Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова".

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Понедельник 26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.