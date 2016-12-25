"Россия 1" отменит 26 декабря рекламу и развлекательные программы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия 1" (ВГТРК) в связи с трагическими событиями в Краснодарском крае в понедельник уберет из эфира рекламу и развлекательные программы.

"26 декабря в связи с трагическими событиями и объявленным днем траура из эфира "России 1" будет убрана вся реклама. Также отменен показ сериала "Сваты", который должен был выйти в эфир в 11:55. Его место займут две дополнительные серии сериала "Тайны следствия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга в воскресенье.

Там уточнили, что в воскресенье телеканал уже изменил сетку вещания, убрав из эфира развлекательную программу "Смеяться разрешается" и заменив ее показом художественного фильма.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).