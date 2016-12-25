Минтруд организует выплату компенсаций семьям погибших в катастрофе Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минтруд России по поручению министра Максима Топилина создал оперативный штаб для организации выплаты компенсаций семьям погибших в катастрофе Ту-154, в него вошли представители Пенсионного фонда, Роструда и Фонда социального страхования, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Пенсионному фонду поручено провести оперативное установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца. Роструд должен организовать работу по расследованию данного группового несчастного случая с тяжелыми последствиями, а также выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию", - говорится в сообщении ведомства на сайте Минтруда.

Роструд и ФСС также в соответствии с принятыми решениями должны принять меры по обеспечению выплат семьям погибших по закону от 24 июля 1998 г. N125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". В Сочи для организации этой работы вылетел замглавы Роструда Егор Иванов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах региона, родственники погибших при крушении самолета Ту-154 начали прибывать в Сочи. С ними сейчас работают психологи.

Родственников погибших поселят в санатории "Аврора" министерства обороны РФ, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По предварительным данным, прибытие большой группы родственников в Сочи ожидается вечером в воскресенье спецрейсом из Москвы.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.