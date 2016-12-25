Родным погибших в крушении Ту-154 предложили не лететь в Сочи

Так как нет ясных сроков окончания поисков в районе авиакатастрофы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Опознание тел погибших в авиакатастрофе в Сочи будет производиться в моргах Москвы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

"В Министерстве обороны будет организован центр психологической поддержки, где будут работать сотрудники МЧС и Минздрава России. Родственников и близких погибших ориентируем на то, что в Сочи приезжать не нужно ввиду неопределенности сроков прохождения поисково-спасательной операции", - приводит пресс-служба администрации Кубани слова Соколова в ходе работы госкомиссии по расследованию причин крушения самолета Минобороны в Сочи.

В свою очередь, власти Краснодарского края заявляют о том, что родственникам погибших, которые уже вылетели в Сочи, край окажет всестороннюю помощь. "Безусловно, всех родных и близких, которые прибыли в Сочи, мы встретим, разместим и обеспечим питанием на весь период пребывания в Сочи", - сказал на заседании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Понедельник 26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.