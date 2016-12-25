Минобороны выплатит по 5,8 млн рублей родственникам погибших служащих ведомства

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ выплатит компенсации в связи с крушением близ Сочи Ту-154, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства, в соответствии с действующим законодательством, будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей", - сказал сотрудник департамента.

По его словам, в аэропортах "Адлер", "Чкаловский" и в оперативном штабе в здании Ансамбля песни и пляски имени Александрова в Москве родственникам оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее стало известно, что Минтруд России по поручению министра Максима Топилина создал оперативный штаб для организации выплаты компенсаций семьям погибших в катастрофе Ту-154, в него вошли представители Пенсионного фонда, Роструда и Фонда социального страхования, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Пенсионному фонду поручено провести оперативное установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца. Роструд должен организовать работу по расследованию данного группового несчастного случая с тяжелыми последствиями, а также выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию", - говорится в сообщении ведомства на сайте Минтруда.