Спасательные службы Кубани подключились к поискам погибших в катастрофе Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края дополнительно мобилизовали 200 человек региональной поисково-спасательной службы на поиски погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в администрации региона.

"Дополнительно 200 человек личного состава краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-Спас" задействованы в поисково-спасательных работах в Сочи", - сообщил представитель пресс-службы.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева региональное ведомство совместно с соответствующими службами города будут исследовать побережье Черного моря от Сочи до Туапсинского района, добавил собеседник агентства.